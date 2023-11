Zuversicht in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.14 Prozent auf 14’302.27 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.598 Prozent fester bei 14’367.11 Punkten, nach 14’281.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’423.22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’265.43 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.442 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Stand von 12’643.01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’943.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10’983.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 37.69 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14’446.55 Punkte. Bei 10’265.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Celadon Group (+ 450.00 Prozent auf 0.00 USD), NetApp (+ 15.17 Prozent auf 89.96 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 10.15 Prozent auf 0.10 USD), Nektar Therapeutics (+ 8.73 Prozent auf 0.46 USD) und Innodata (+ 7.76 Prozent auf 6.94 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Patterson Companies (-17.02 Prozent auf 26.08 USD), Cutera (-9.68 Prozent auf 1.68 USD), Emmis Communications A (-7.22 Prozent auf 4.50 USD), Sify (-4.97 Prozent auf 1.53 USD) und Hooker Furniture (-4.91 Prozent auf 17.42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4’453’893 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.687 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.32 erwartet. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 43.34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch