NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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26.10.2026 18:00:28
Zuversicht in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100
Das macht das Börsenbarometer in New York.
Am Montag gewinnt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.15 Prozent auf 29’291.07 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.325 Prozent auf 29’051.58 Punkte an der Kurstafel, nach 28’957.53 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’404.44 Punkte, das Tagestief hingegen 29’011.91 Zähler.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30’608.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28’128.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’358.16 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16.21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.43 Prozent auf 819.90 USD), Synopsys (+ 6.23 Prozent auf 456.92 USD), Tesla (+ 6.06 Prozent auf 394.79 USD), NXP Semiconductors (+ 4.95 Prozent auf 246.56 USD) und Arm (+ 4.95 Prozent auf 220.75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen MercadoLibre (-8.96 Prozent auf 1’647.91 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR), Netflix (-3.99 Prozent auf 63.22 USD), Adobe (-3.37 Prozent auf 254.94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.05 Prozent auf 141.56 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’622’436 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.537 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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