Zuversicht in Moskau: RTS verbucht zum Handelsende Gewinne

Der RTS schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 983.87 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 7.672 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.447 Prozent auf 978.21 Punkte an der Kurstafel, nach 982.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 975.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 988.36 Punkten.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 2.23 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, bewegte sich der RTS bei 1’038.58 Punkten. Der RTS wies vor drei Monaten, am 06.07.2023, einen Stand von 970.93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, lag der RTS-Kurs bei 1’044.82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 2.16 Prozent. Bei 1’091.91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900.08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Phosagro (+ 3.72 Prozent auf 6’860.00 RUB), TMK (+ 3.24 Prozent auf 216.12 RUB), PIK (+ 3.06 Prozent auf 731.90 RUB), Bashneft Pref (+ 2.45 Prozent auf 1’503.00 RUB) und Mechel (+ 1.86 Prozent auf 220.79 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil Surgutneftegas Pref (-1.44 Prozent auf 56.00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1.34 Prozent auf 2.21 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-1.17 Prozent auf 0.82 RUB), Federal Grid (-1.07 Prozent auf 0.11 RUB) und Severstal (-1.02 Prozent auf 1’358.20 RUB).

Welche Aktien im RTS das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 41’589’450’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS hat die Yandex-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6.501 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.77 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55.80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

