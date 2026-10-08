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LSE-Handel im Blick 08.10.2026 15:58:16

Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag.

Tesco
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Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.26 Prozent fester bei 10’485.24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.168 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’458.96 Zählern und damit 0.004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’458.50 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’490.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’367.25 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0.218 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’811.66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’489.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der FTSE 100 9’548.87 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.37 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Tesco (+ 6.26 Prozent auf 5.06 GBP), Imperial Brands (+ 4.80 Prozent auf 26.08 GBP), BP (+ 3.39 Prozent auf 5.81 GBP), J Sainsbury (+ 3.30 Prozent auf 3.38 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.25 Prozent auf 37.67 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Standard Life (-3.57 Prozent auf 8.40 GBP), Melrose Industries (-3.33 Prozent auf 4.35 GBP), Metlen Energy Metals (-2.42 Prozent auf 47.58 EUR), International Consolidated Airlines (-2.38 Prozent auf 4.23 GBP) und WPP 2012 (-2.21 Prozent auf 3.77 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 51’690’962 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.233 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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