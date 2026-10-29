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FTSE 100-Performance im Blick 29.10.2026 15:58:14

Zuversicht in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Zuversicht in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Für den FTSE 100 geht es derzeit aufwärts.

Haleon
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Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0.53 Prozent höher bei 10’751.35 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent leichter bei 10’694.02 Punkten, nach 10’694.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’694.02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’773.70 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.565 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’636.71 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 29.07.2026, mit 10’908.41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’756.14 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 3.74 Prozent auf 3.99 GBP), BAE Systems (+ 3.08 Prozent auf 20.87 GBP), Standard Chartered (+ 3.05 Prozent auf 21.31 GBP), Melrose Industries (+ 2.55 Prozent auf 4.75 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2.55 Prozent auf 94.20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Haleon (-15.75 Prozent auf 3.15 GBP), Lloyds Banking Group (-4.54 Prozent auf 0.99 GBP), StJamess Place (-3.46 Prozent auf 10.75 GBP), Diageo (-1.70 Prozent auf 17.08 GBP) und GSK (-1.31 Prozent auf 18.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 160’355’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 268.802 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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