|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|FTSE 100-Performance im Blick
|
29.10.2026 15:58:14
Zuversicht in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100
Für den FTSE 100 geht es derzeit aufwärts.
Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0.53 Prozent höher bei 10’751.35 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.242 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent leichter bei 10’694.02 Punkten, nach 10’694.50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’694.02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’773.70 Zählern.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.565 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’636.71 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 29.07.2026, mit 10’908.41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’756.14 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 3.74 Prozent auf 3.99 GBP), BAE Systems (+ 3.08 Prozent auf 20.87 GBP), Standard Chartered (+ 3.05 Prozent auf 21.31 GBP), Melrose Industries (+ 2.55 Prozent auf 4.75 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2.55 Prozent auf 94.20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Haleon (-15.75 Prozent auf 3.15 GBP), Lloyds Banking Group (-4.54 Prozent auf 0.99 GBP), StJamess Place (-3.46 Prozent auf 10.75 GBP), Diageo (-1.70 Prozent auf 17.08 GBP) und GSK (-1.31 Prozent auf 18.08 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 160’355’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 268.802 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Haleon PLC
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Zuversicht in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BAE Systems am 29.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’729.78
|0.07%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.