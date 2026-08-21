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FTSE 100-Entwicklung 21.08.2026 09:28:25

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Der FTSE 100 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

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Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.11 Prozent auf 10’760.49 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.207 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’748.07 Punkten, nach 10’748.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’740.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’760.67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.098 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’585.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’443.47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’309.20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.13 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 3.75 Prozent auf 38.45 GBP), Fresnillo (+ 3.64 Prozent auf 32.83 GBP), Endeavour Mining (+ 2.62 Prozent auf 46.14 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.50 Prozent auf 0.82 GBP) und Anglo American (+ 2.34 Prozent auf 40.59 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Smith Nephew (-1.82 Prozent auf 10.54 GBP), Experian (-1.55 Prozent auf 29.20 GBP), GSK (-1.51 Prozent auf 18.92 GBP), RELX (-1.16 Prozent auf 25.57 GBP) und BAE Systems (-0.85 Prozent auf 21.27 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2’187’234 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 299.954 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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