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16.09.2026 17:58:17
Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester
Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.
Der FTSE 100 erhöhte sich im LSE-Handel letztendlich um 0.28 Prozent auf 10’688.47 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.195 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent fester bei 10’658.22 Punkten in den Handel, nach 10’658.13 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10’655.82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’735.34 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.353 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 10’750.11 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 16.06.2026, mit 10’494.21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’195.66 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.41 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 11.72 Prozent auf 3.09 GBP), Persimmon (+ 5.78 Prozent auf 11.62 GBP), Burberry (+ 3.21 Prozent auf 10.09 GBP), SSE (+ 2.91 Prozent auf 24.01 GBP) und Babcock International (+ 2.81 Prozent auf 10.22 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Metlen Energy Metals (-2.94 Prozent auf 45.52 EUR), StJamess Place (-2.52 Prozent auf 10.85 GBP), BP (-2.33 Prozent auf 5.67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.08 Prozent auf 35.77 GBP) und Compass Group (-1.53 Prozent auf 30.91 USD).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 107’373’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307.839 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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