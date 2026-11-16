Zuversicht in London: FTSE 100 steigt zum Start des Montagshandels

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.22 Prozent auf 10’926.84 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.313 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’902.93 Punkten in den Handel, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10’931.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’899.16 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’750.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’698.37 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Haleon (+ 1.68 Prozent auf 3.51 GBP), Croda International (+ 1.42 Prozent auf 38.16 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1.41 Prozent auf 57.82 GBP), Bunzl (+ 1.38 Prozent auf 29.32 GBP) und 3i (+ 1.36 Prozent auf 26.81 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Legal General (-2.44 Prozent auf 3.07 GBP), Endeavour Mining (-2.22 Prozent auf 37.06 GBP), Antofagasta (-2.19 Prozent auf 30.76 GBP), Anglo American (-1.97 Prozent auf 36.91 GBP) und Rio Tinto (-1.64 Prozent auf 61.93 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1’574’771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 277.916 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch