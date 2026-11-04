Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich in Grün

Schlussendlich ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 1.79 Prozent aufwärts auf 10’829.21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.011 Prozent auf 10’637.28 Punkte an der Kurstafel, nach 10’638.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’857.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’631.96 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.930 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’461.95 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 10’879.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’714.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.82 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 7.09 Prozent auf 24.48 GBP), Smith Nephew (+ 6.49 Prozent auf 11.90 GBP), Marks Spencer (+ 6.40 Prozent auf 4.41 GBP), Associated British Foods (+ 6.37 Prozent auf 20.21 GBP) und Endeavour Mining (+ 6.21 Prozent auf 37.78 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Weir Group (-9.58 Prozent auf 23.78 GBP), Ithaca Energy (-8.11 Prozent auf 2.58 GBP), Computacenter (-4.38 Prozent auf 48.24 GBP), BAE Systems (-4.19 Prozent auf 19.88 GBP) und BP (-3.00 Prozent auf 5.72 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 151’348’115 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267.221 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch