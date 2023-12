Zuversicht in London: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.47 Prozent auf 7’524.90 Punkte zu. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.346 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 7’489.84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’489.84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7’525.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’486.80 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.059 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.11.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7’417.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wurde der FTSE 100 auf 7’426.14 Punkte taxiert. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.12.2022, den Stand von 7’521.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0.386 Prozent abwärts. Bei 8’047.06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’206.82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Weir Group (+ 3.11 Prozent auf 19.23 GBP), Prudential (+ 3.09 Prozent auf 8.80 GBP), Ashtead (+ 2.22 Prozent auf 48.40 GBP), BT Group (+ 2.11 Prozent auf 1.33 GBP) und Experian (+ 1.95 Prozent auf 30.25 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BAT (-7.04 Prozent auf 23.13 GBP), Imperial Brands (-1.28 Prozent auf 18.40 GBP), SSE (-0.67 Prozent auf 18.60 GBP), Diageo (-0.54 Prozent auf 27.97 GBP) und Barclays (-0.39 Prozent auf 1.39 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 9’791’971 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 193.879 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4.02 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11.21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

