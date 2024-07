Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.32 Prozent fester bei 8’165.65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.546 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 8’139.81 Punkte an der Kurstafel, nach 8’139.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8’170.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’138.18 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0.467 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, den Wert von 8’228.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der FTSE 100 auf 7’961.21 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7’273.79 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 1.89 Prozent auf 1.39 GBP), Next (+ 1.66 Prozent auf 88.18 GBP), easyJet (+ 1.63 Prozent auf 4.73 GBP), Rentokil Initial (+ 1.44 Prozent auf 4.73 GBP) und Entain (+ 1.41 Prozent auf 6.49 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Barratt Developments (-2.61 Prozent auf 4.78 GBP), Taylor Wimpey (-0.86 Prozent auf 1.49 GBP), Rio Tinto (-0.77 Prozent auf 51.78 GBP), D S Smith (-0.71 Prozent auf 4.17 GBP) und Antofagasta (-0.64 Prozent auf 21.63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2’761’858 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 220.808 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10.03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch