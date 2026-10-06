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Index im Blick 06.10.2026 12:26:11

Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün

Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in Grün

Der FTSE 100 zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Antofagasta
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Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.71 Prozent höher bei 10’572.03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.142 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 10’498.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’497.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’602.57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’498.03 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’831.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’651.77 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 9’479.14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.24 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 3.60 Prozent auf 8.93 GBP), Weir Group (+ 2.63 Prozent auf 26.50 GBP), Whitbread (+ 2.60 Prozent auf 24.89 GBP), Marks Spencer (+ 2.56 Prozent auf 3.86 GBP) und Antofagasta (+ 2.55 Prozent auf 39.36 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BAE Systems (-2.82 Prozent auf 18.80 GBP), 3i (-2.45 Prozent auf 23.53 GBP), Ithaca Energy (-2.22 Prozent auf 2.75 GBP), Babcock International (-2.07 Prozent auf 9.07 GBP) und M&G (-1.38 Prozent auf 3.09 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 22’340’549 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294.444 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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