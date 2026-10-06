Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0.42 Prozent höher bei 10’541.69 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.142 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’498.06 Punkten, nach 10’497.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’498.03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’602.57 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’831.09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’651.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’479.14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.93 Prozent nach oben. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 5.15 Prozent auf 25.51 GBP), Weir Group (+ 3.10 Prozent auf 26.62 GBP), Informa (+ 2.95 Prozent auf 8.87 GBP), Next (+ 2.93 Prozent auf 145.95 GBP) und Burberry (+ 2.79 Prozent auf 10.32 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BAE Systems (-4.08 Prozent auf 18.55 GBP), Melrose Industries (-2.97 Prozent auf 4.61 GBP), Rolls-Royce (-2.69 Prozent auf 14.38 GBP), Ithaca Energy (-2.56 Prozent auf 2.74 GBP) und IG Group (-2.43 Prozent auf 9.62 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 123’383’887 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 294.444 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch