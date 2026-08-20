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Kursentwicklung im Fokus 20.08.2026 17:58:09

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

VERBIO Vereinigte BioEnergie
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Der TecDAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.27 Prozent auf 4’069.99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 564.842 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.210 Prozent auf 4’067.70 Punkte an der Kurstafel, nach 4’059.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’080.35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’045.91 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.780 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der TecDAX 3’771.59 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 3’960.63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der TecDAX 3’756.68 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12.30 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6.05 Prozent auf 248.90 EUR), Nemetschek SE (+ 4.16 Prozent auf 65.05 EUR), QIAGEN (+ 3.05 Prozent auf 38.74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.73 Prozent auf 33.08 EUR) und PVA TePla (+ 1.72 Prozent auf 29.50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2.79 Prozent auf 89.98 EUR), Elmos Semiconductor (-1.86 Prozent auf 137.00 EUR), Nordex (-1.69 Prozent auf 38.50 EUR), Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR) und freenet (-1.48 Prozent auf 23.94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’731’812 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210.642 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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