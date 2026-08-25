Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent stärker bei 4’051.41 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 572.169 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.186 Prozent auf 4’056.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’049.23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’063.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4’049.45 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’769.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’096.49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der TecDAX 3’768.87 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11.78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 70.85 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 83.85 EUR), Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), JENOPTIK (+ 1.88 Prozent auf 38.94 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.22 Prozent auf 37.20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen QIAGEN (-1.85 Prozent auf 35.73 EUR), Sartorius vz (-0.66 Prozent auf 241.50 EUR), Siemens Healthineers (-0.62 Prozent auf 40.14 EUR), SAP SE (-0.60 Prozent auf 186.08 EUR) und CANCOM SE (-0.47 Prozent auf 21.20 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 216’689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.128 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch