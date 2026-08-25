Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
25.08.2026 09:28:12
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent stärker bei 4’051.41 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 572.169 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.186 Prozent auf 4’056.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’049.23 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’063.06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4’049.45 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’769.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’096.49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der TecDAX 3’768.87 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11.78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.61 Prozent auf 70.85 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 83.85 EUR), Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), JENOPTIK (+ 1.88 Prozent auf 38.94 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.22 Prozent auf 37.20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen QIAGEN (-1.85 Prozent auf 35.73 EUR), Sartorius vz (-0.66 Prozent auf 241.50 EUR), Siemens Healthineers (-0.62 Prozent auf 40.14 EUR), SAP SE (-0.60 Prozent auf 186.08 EUR) und CANCOM SE (-0.47 Prozent auf 21.20 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 216’689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.128 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07:42
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
24.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu TeamViewer
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’054.50
|0.13%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.