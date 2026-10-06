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Index-Bewegung 06.10.2026 15:58:13

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone

Der TecDAX gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

OHB
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Um 15:40 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.13 Prozent fester bei 4’116.54 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 565.418 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.505 Prozent höher bei 4’090.90 Punkten in den Handel, nach 4’070.35 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’090.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4’132.43 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der TecDAX mit 4’022.75 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’912.53 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 3’742.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 7.23 Prozent auf 269.80 EUR), EVOTEC SE (+ 4.52 Prozent auf 3.10 EUR), QIAGEN (+ 3.63 Prozent auf 41.65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.29 Prozent auf 31.44 EUR) und JENOPTIK (+ 3.17 Prozent auf 43.64 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-3.15 Prozent auf 79.98 EUR), Nordex (-2.48 Prozent auf 36.24 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.88 Prozent auf 26.06 EUR), freenet (-1.31 Prozent auf 22.62 EUR) und OHB SE (-1.16 Prozent auf 169.80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’968’975 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213.573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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