Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.92 Prozent höher bei 4’025.37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 561.644 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.509 Prozent höher bei 4’009.11 Punkten in den Handel, nach 3’988.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4’029.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’992.87 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’960.75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’847.39 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 3’646.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 7.36 Prozent auf 2.62 EUR), OHB SE (+ 4.86 Prozent auf 164.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.43 Prozent auf 27.74 EUR), HENSOLDT (+ 2.85 Prozent auf 81.44 EUR) und PVA TePla (+ 2.76 Prozent auf 31.30 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.32 Prozent auf 61.85 EUR), Nordex (+ 0.17 Prozent auf 36.26 EUR), Kontron (+ 0.19 Prozent auf 20.60 EUR) und United Internet (+ 0.26 Prozent auf 23.56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’838’564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 224.446 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch