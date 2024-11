Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Um 12:08 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.18 Prozent auf 3’372.12 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 567.205 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.196 Prozent stärker bei 3’339.33 Punkten, nach 3’332.79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’322.13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’373.32 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0.798 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 14.10.2024, bei 3’415.31 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.08.2024, einen Stand von 3’291.57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2023, stand der TecDAX bei 3’070.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1.43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3’490.44 Punkte. Bei 3’125.18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 6.13 Prozent auf 67.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 3.84 Prozent auf 28.92 EUR), Energiekontor (+ 3.16 Prozent auf 42.40 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3.07 Prozent auf 53.70 EUR) und JENOPTIK (+ 2.98 Prozent auf 21.44 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-15.77 Prozent auf 11.64 EUR), 1&1 (-1.36 Prozent auf 11.64 EUR), HENSOLDT (-1.15 Prozent auf 34.32 EUR), CompuGroup Medical SE (-1.11 Prozent auf 14.31 EUR) und Eckert Ziegler (-0.96 Prozent auf 39.20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’566’600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 253.414 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

