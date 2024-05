Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der SDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.66 Prozent auf 14’526.62 Punkte an. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 117.327 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.135 Prozent auf 14’450.75 Punkte an der Kurstafel, nach 14’431.24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14’435.56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’537.12 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 14’305.69 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 06.02.2024, mit 13’948.47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Wert von 13’806.33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5.10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14’638.48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’230.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Varta (+ 9.48 Prozent auf 10.74 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5.71 Prozent auf 47.20 EUR), Hypoport SE (+ 4.02 Prozent auf 269.40 EUR), AUTO1 (+ 3.21 Prozent auf 5.01 EUR) und PVA TePla (+ 3.15 Prozent auf 19.64 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen adesso SE (-2.69 Prozent auf 108.60 EUR), SCHOTT Pharma (-2.16 Prozent auf 37.14 EUR), Kontron (-1.66 Prozent auf 19.00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1.48 Prozent auf 7.00 EUR) und Ceconomy St (-1.47 Prozent auf 2.15 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 545’479 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16.250 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

