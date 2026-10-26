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26.10.2026 09:28:10
Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen
Der MDAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.
Am Montag erhöht sich der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.43 Prozent auf 30’003.72 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 334.650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.205 Prozent stärker bei 29’937.42 Punkten in den Handel, nach 29’876.31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29’922.43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’027.19 Punkten verzeichnete.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der MDAX bei 31’031.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 31’965.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30’291.98 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.15 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 3.49 Prozent auf 23.12 EUR), AUTO1 (+ 1.76 Prozent auf 17.34 EUR), IONOS (+ 1.74 Prozent auf 36.32 EUR), Aroundtown SA (+ 1.74 Prozent auf 1.47 EUR) und Schaeffler (+ 1.67 Prozent auf 5.48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-1.40 Prozent auf 82.84 EUR), K+S (-1.08 Prozent auf 12.86 EUR), Nemetschek SE (-0.99 Prozent auf 74.95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0.97 Prozent auf 82.10 EUR) und Sartorius vz (-0.78 Prozent auf 279.60 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 191’506 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 36.855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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