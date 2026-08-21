TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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21.08.2026 09:28:25
Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
Beim MDAX lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.
Am Freitag geht es im MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.31 Prozent auf 31’812.50 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 353.413 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.121 Prozent stärker bei 31’754.06 Punkten, nach 31’715.53 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’736.46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’823.85 Zählern.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’812.87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’807.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30’677.61 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.69 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 3.71 Prozent auf 13.13 EUR), Salzgitter (+ 2.65 Prozent auf 50.05 EUR), Aurubis (+ 2.44 Prozent auf 176.40 EUR), Nordex (+ 1.87 Prozent auf 39.22 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.61 Prozent auf 37.91 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil CTS Eventim (-5.93 Prozent auf 54.70 EUR), HENSOLDT (-1.76 Prozent auf 88.40 EUR), RENK (-1.38 Prozent auf 47.30 EUR), Porsche vz (-1.03 Prozent auf 44.14 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0.65 Prozent auf 92.40 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 246’267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.820 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
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20.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
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20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
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|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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