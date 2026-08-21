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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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XETRA-Handel im Blick 21.08.2026 09:28:25

Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Beim MDAX lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85.98 CHF -3.35%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag geht es im MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.31 Prozent auf 31’812.50 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 353.413 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.121 Prozent stärker bei 31’754.06 Punkten, nach 31’715.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’736.46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’823.85 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’812.87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’807.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30’677.61 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.69 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 3.71 Prozent auf 13.13 EUR), Salzgitter (+ 2.65 Prozent auf 50.05 EUR), Aurubis (+ 2.44 Prozent auf 176.40 EUR), Nordex (+ 1.87 Prozent auf 39.22 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.61 Prozent auf 37.91 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil CTS Eventim (-5.93 Prozent auf 54.70 EUR), HENSOLDT (-1.76 Prozent auf 88.40 EUR), RENK (-1.38 Prozent auf 47.30 EUR), Porsche vz (-1.03 Prozent auf 44.14 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0.65 Prozent auf 92.40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 246’267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.820 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.68 SGBJ3U
Short 15’217.02 13.88 SQBT1U
Short 15’789.18 8.92 STBNIU
SMI-Kurs: 14’320.95 21.08.2026 10:43:32
Long 13’743.20 19.96 SYB31U
Long 13’434.59 13.95 SHB7NU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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