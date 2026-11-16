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16.11.2026 09:28:17
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Montagshandels
Das macht der LUS-DAX morgens.
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.07 Prozent auf 26’738.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’804.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’719.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’456.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’849.00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.84 Prozent. Bei 27’000.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1.52 Prozent auf 777.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.28 Prozent auf 26.94 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.27 Prozent auf 40.62 EUR), Fresenius SE (+ 1.17 Prozent auf 54.25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.94 Prozent auf 354.90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-2.24 Prozent auf 48.76 EUR), Siemens (-1.70 Prozent auf 274.65 EUR), Siemens Energy (-1.08 Prozent auf 129.86 EUR), Brenntag SE (-0.92 Prozent auf 58.12 EUR) und Symrise (-0.86 Prozent auf 96.44 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 632’968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.52 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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