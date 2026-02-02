Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0.19 Prozent auf 24’450.50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24’214.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’482.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’566.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’945.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 21’608.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.470 Prozent nach unten. Bei 25’509.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 24’214.00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.77 Prozent auf 28.67 EUR), Hannover Rück (+ 1.51 Prozent auf 242.40 EUR), Beiersdorf (+ 1.34 Prozent auf 101.80 EUR), adidas (+ 1.17 Prozent auf 150.90 EUR) und Henkel vz (+ 1.16 Prozent auf 75.02 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2.94 Prozent auf 140.30 EUR), Deutsche Bank (-2.40 Prozent auf 32.50 EUR), Infineon (-2.30 Prozent auf 40.66 EUR), Airbus SE (-1.48 Prozent auf 190.60 EUR) und Siemens (-1.13 Prozent auf 253.40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 791’787 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199.982 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.20 Prozent an der Spitze im Index.

