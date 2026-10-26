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26.10.2026 17:58:10
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels
Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.92 Prozent fester bei 25’390.00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’187.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’506.00 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25’547.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’068.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’204.00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 3.92 Prozent auf 371.00 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 123.16 EUR), Bayer (+ 3.59 Prozent auf 45.56 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.25 Prozent auf 327.00 EUR) und Infineon (+ 3.14 Prozent auf 50.20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-1.81 Prozent auf 100.15 EUR), Deutsche Telekom (-1.46 Prozent auf 24.98 EUR), Beiersdorf (-1.24 Prozent auf 83.08 EUR), Scout24 (-1.18 Prozent auf 83.95 EUR) und SAP SE (-1.00 Prozent auf 212.25 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7’630’255 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 242.056 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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