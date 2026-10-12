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12.10.2026 17:58:27
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus
Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Am Montag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.34 Prozent auf 25’292.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’172.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25’320.00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der LUS-DAX 25’570.00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’116.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’124.00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 962.20 EUR), RWE (+ 2.28 Prozent auf 59.26 EUR), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR), Fresenius SE (+ 1.52 Prozent auf 43.00 EUR) und Hannover Rück (+ 1.44 Prozent auf 267.00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2.79 Prozent auf 57.22 EUR), Daimler Truck (-0.85 Prozent auf 41.00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.82 Prozent auf 39.27 EUR), BASF (-0.79 Prozent auf 51.27 EUR) und Continental (-0.78 Prozent auf 68.60 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8’922’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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