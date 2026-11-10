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LUS-DAX im Fokus 10.11.2026 09:28:14

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Um 09:26 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.37 Prozent auf 26’521.00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’630.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26’475.00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25’175.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 26’340.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’086.00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5.11 Prozent auf 51.11 EUR), Rheinmetall (+ 3.63 Prozent auf 876.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.13 Prozent auf 366.30 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 33.34 EUR) und Daimler Truck (+ 2.66 Prozent auf 42.88 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Börse (-0.51 Prozent auf 313.40 EUR), SAP SE (-0.35 Prozent auf 210.90 EUR), Symrise (-0.32 Prozent auf 94.06 EUR), Zalando (-0.04 Prozent auf 27.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.07 Prozent auf 45.15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 704’995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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