Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester

Um 09:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.15 Prozent fester bei 16’817.70 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.687 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.118 Prozent auf 16’811.56 Punkte an der Kurstafel, nach 16’791.74 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’805.32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’828.47 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, betrug der DAX-Kurs 15’345.00 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15’654.03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14’497.89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 19.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16’837.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’976.44 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit BASF (+ 3.15 Prozent auf 47.02 EUR), Sartorius vz (+ 1.38 Prozent auf 322.80 EUR), Symrise (+ 1.18) Prozent auf 106.75 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.14 Prozent auf 186.30 EUR) und Continental (+ 1.11 Prozent auf 72.88 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.81 Prozent auf 62.21 EUR), Bayer (-0.80 Prozent auf 31.09 EUR), Deutsche Telekom (-0.72 Prozent auf 22.62 EUR), BMW (-0.59 Prozent auf 100.34 EUR) und Deutsche Börse (-0.30 Prozent auf 180.85 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 541’990 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 172.344 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch