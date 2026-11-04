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DAX im Blick 04.11.2026 17:58:13

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2.38 Prozent auf 26’479.33 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.155 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.094 Prozent fester bei 25’888.93 Punkten in den Handel, nach 25’864.62 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’876.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’541.64 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25’231.20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’202.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’949.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.91 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 9.55 Prozent auf 171.50 EUR), Zalando (+ 8.54 Prozent auf 27.45 EUR), Deutsche Bank (+ 6.88 Prozent auf 32.56 EUR), Scout24 (+ 6.66 Prozent auf 91.25 EUR) und BMW (+ 5.50 Prozent auf 60.98 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-7.95 Prozent auf 119.46 EUR), HOCHTIEF (-4.97 Prozent auf 363.60 EUR), Infineon (-4.12 Prozent auf 50.24 EUR), Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’003.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.47 Prozent auf 45.23 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11’048’027 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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