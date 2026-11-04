DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|DAX im Blick
|
04.11.2026 17:58:13
Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Der DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2.38 Prozent auf 26’479.33 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.155 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.094 Prozent fester bei 25’888.93 Punkten in den Handel, nach 25’864.62 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’876.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’541.64 Einheiten.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25’231.20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’202.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’949.11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.91 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 9.55 Prozent auf 171.50 EUR), Zalando (+ 8.54 Prozent auf 27.45 EUR), Deutsche Bank (+ 6.88 Prozent auf 32.56 EUR), Scout24 (+ 6.66 Prozent auf 91.25 EUR) und BMW (+ 5.50 Prozent auf 60.98 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-7.95 Prozent auf 119.46 EUR), HOCHTIEF (-4.97 Prozent auf 363.60 EUR), Infineon (-4.12 Prozent auf 50.24 EUR), Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’003.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.47 Prozent auf 45.23 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11’048’027 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BMW am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’325.01
|-0.43%
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht schlussnedlich ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.