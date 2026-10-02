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Index-Performance im Fokus 02.10.2026 12:26:39

Zuversicht in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Das macht der DAX heute.

QIAGEN
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Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.79 Prozent stärker bei 25’135.63 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.092 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.224 Prozent auf 24’995.29 Punkte an der Kurstafel, nach 24’939.35 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’237.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24’970.91 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1.21 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’839.33 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 25’580.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der DAX bei 24’422.56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.43 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 5.12 Prozent auf 62.46 EUR), HOCHTIEF (+ 2.22 Prozent auf 405.00 EUR), Siemens Energy (+ 2.18 Prozent auf 145.62 EUR), Rheinmetall (+ 2.10 Prozent auf 965.70 EUR) und Airbus SE (+ 1.84 Prozent auf 189.12 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-1.70 Prozent auf 38.73 EUR), QIAGEN (-1.30 Prozent auf 37.70 EUR), Daimler Truck (-1.23 Prozent auf 41.00 EUR), Deutsche Bank (-1.19 Prozent auf 30.66 EUR) und Bayer (-1.12 Prozent auf 44.89 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’200’427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214.289 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.69 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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