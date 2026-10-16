Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.95 Prozent auf 30’805.74 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335.087 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.496 Prozent stärker bei 30’366.29 Punkten in den Handel, nach 30’216.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 30’820.41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’361.32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’276.77 Punkte. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 32’039.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’036.68 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0.562 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 12.74 Prozent auf 39.30 EUR), HENSOLDT (+ 6.92 Prozent auf 88.66 EUR), AUMOVIO (+ 5.09 Prozent auf 36.10 EUR), RENK (+ 4.92 Prozent auf 37.98 EUR) und AUTO1 (+ 4.82 Prozent auf 18.70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil K+S (-0.57 Prozent auf 13.90 EUR), Delivery Hero (-0.42 Prozent auf 37.74 EUR), flatexDEGIRO (-0.31 Prozent auf 25.50 EUR), Aurubis (-0.26 Prozent auf 155.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0.16 Prozent auf 127.40 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AIXTRON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 749’891 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 37.178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.16 erwartet. Mit 9.24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch