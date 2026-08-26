Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0.57 Prozent höher bei 18’647.50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 93.619 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.062 Prozent auf 18’553.39 Punkte an der Kurstafel, nach 18’541.82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’714.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’528.24 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.559 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’229.28 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 18’844.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’057.26 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.44 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Vossloh (+ 4.94 Prozent auf 60.60 EUR), KWS SAAT SE (+ 4.31 Prozent auf 77.50 EUR), MLP SE (+ 3.58 Prozent auf 9.55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.25 Prozent auf 71.55 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3.20 Prozent auf 22.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Dermapharm (-4.64 Prozent auf 40.05 EUR), Mutares (-3.02 Prozent auf 25.70 EUR), Ottobock (-2.32 Prozent auf 59.00 EUR), Springer Nature (-2.18 Prozent auf 19.76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 31.28 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 954’482 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 4.183 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.32 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch