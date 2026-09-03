Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.51 Prozent auf 25’970.81 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.160 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.006 Prozent stärker bei 25’840.92 Punkten, nach 25’839.33 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’000.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25’784.84 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.86 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’001.31 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24’795.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23’594.80 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5.83 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 2.57 Prozent auf 186.10 EUR), Scout24 (+ 2.56 Prozent auf 78.10 EUR), Commerzbank (+ 2.24 Prozent auf 41.59 EUR), Vonovia SE (+ 2.00 Prozent auf 19.10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.71 Prozent auf 74.96 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-1.87 Prozent auf 1’070.00 EUR), Infineon (-1.86 Prozent auf 54.73 EUR), Siemens (-1.46 Prozent auf 269.80 EUR), Merck (-1.04 Prozent auf 138.55 EUR) und adidas (-1.00 Prozent auf 148.05 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’251’097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 212.673 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch