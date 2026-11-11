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11.11.2026 09:28:18
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen
Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.78 Prozent stärker bei 5’506.72 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.070 Prozent höher bei 5’467.78 Punkten, nach 5’463.95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’513.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’467.78 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2.53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 5’305.21 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 4’846.26 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 6.96 Prozent auf 128.18 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.41 Prozent auf 70.64 CHF), Siemens (+ 2.26 Prozent auf 277.70 EUR), Rio Tinto (+ 1.86 Prozent auf 64.41 GBP) und BP (+ 1.67 Prozent auf 5.61 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Zurich Insurance (-0.41 Prozent auf 633.80 CHF), Enel (-0.41 Prozent auf 9.82 EUR), GSK (-0.29 Prozent auf 19.12 GBP), Rheinmetall (-0.27 Prozent auf 851.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.17 Prozent auf 575.20 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 980’306 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 517.925 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie weist mit 5.31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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