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10.11.2026 17:58:13
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
So bewegte sich der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Am Dienstag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.45 Prozent auf 5’473.33 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.452 Prozent stärker bei 5’473.47 Punkten, nach 5’448.84 Punkten am Vortag.
Bei 5’501.99 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’471.94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 5’305.21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’541.01 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 4’781.32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.41 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2.72 Prozent auf 175.45 CHF), UniCredit (+ 2.62 Prozent auf 84.07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.80 Prozent auf 576.20 EUR), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.56 CHF) und BAT (+ 1.43 Prozent auf 45.41 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3.43 Prozent auf 119.84 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.07 Prozent auf 36.25 GBP), Rio Tinto (-1.45 Prozent auf 63.23 GBP), AstraZeneca (-1.29 Prozent auf 138.84 GBP) und Deutsche Telekom (-0.92 Prozent auf 25.92 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’080’372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 494.723 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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