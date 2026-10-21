TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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21.10.2026 15:58:13
Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Nachmittag positiv.
Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.30 Prozent auf 6’201.36 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.295 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.283 Prozent fester bei 6’138.99 Punkten, nach 6’121.66 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’125.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’210.52 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.185 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’318.20 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 6’285.63 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 5’686.83 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.00 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3.15 Prozent auf 207.90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.98 Prozent auf 6.06 EUR), Infineon (+ 2.67 Prozent auf 53.43 EUR), Siemens (+ 2.65 Prozent auf 267.15 EUR) und Bayer (+ 2.58 Prozent auf 44.60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Börse (-1.42 Prozent auf 304.50 EUR), Deutsche Telekom (-0.70 Prozent auf 25.54 EUR), Eni (-0.42 Prozent auf 26.27 EUR), BMW (-0.42 Prozent auf 57.40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.28 Prozent auf 41.25 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’005’479 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 576.585 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7.22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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