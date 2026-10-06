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Kursverlauf 06.10.2026 12:26:11

Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
476.06 CHF 0.45%
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Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.68 Prozent stärker bei 6’284.49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.345 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’252.63 Zählern und damit 0.168 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’242.14 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’310.74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’252.63 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 6’392.93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’398.01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’628.72 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.42 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), Bayer (+ 2.16 Prozent auf 44.91 EUR), SAP SE (+ 2.09) Prozent auf 188.90 EUR), adidas (+ 2.04 Prozent auf 145.20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.39 Prozent auf 56.70 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.20 Prozent auf 948.80 EUR), Airbus SE (-0.52 Prozent auf 188.18 EUR), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.71 EUR), Siemens Energy (-0.21 Prozent auf 145.16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.12 Prozent auf 509.80 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’247’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 638.329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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