Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.39 Prozent höher bei 6’197.50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.299 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.049 Prozent höher bei 6’176.38 Punkten in den Montagshandel, nach 6’173.37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’176.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6’221.89 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’269.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’531.32 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.93 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.73 Prozent auf 147.88 EUR), Rheinmetall (+ 1.36 Prozent auf 951.90 EUR), Deutsche Börse (+ 1.32 Prozent auf 299.90 EUR), SAP SE (+ 0.99 Prozent auf 193.36 EUR) und Allianz (+ 0.96 Prozent auf 421.00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR), BASF (-1.04 Prozent auf 51.14 EUR), Bayer (-0.30 Prozent auf 43.64 EUR), Deutsche Telekom (-0.20 Prozent auf 24.65 EUR) und adidas (-0.10 Prozent auf 149.70 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’179’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.22 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch