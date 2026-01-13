BMW Aktie 324410 / DE0005190003

13.01.2026 17:58:27
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen
Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende wenig verändert.
Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 6’025.20 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.099 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’022.16 Zählern und damit 0.097 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’016.30 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’007.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’041.72 Zählern.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’720.71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 5’568.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 4’954.21 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2.09 Prozent auf 42.54 EUR), Airbus SE (+ 1.85 Prozent auf 220.25 EUR), Eni (+ 1.79 Prozent auf 16.35 EUR), Siemens Energy (+ 1.68 Prozent auf 130.35 EUR) und Siemens (+ 1.32 Prozent auf 261.75 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-2.47 Prozent auf 27.98 EUR), Deutsche Börse (-2.34 Prozent auf 209.00 EUR), BMW (-2.23 Prozent auf 88.46 EUR), Bayer (-1.93 Prozent auf 38.95 EUR) und adidas (-1.75 Prozent auf 162.75 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6’191’704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 419.229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.83 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu BMW AG
