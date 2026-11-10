Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1.18 Prozent fester bei 6’364.57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.343 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.467 Prozent auf 6’319.81 Punkte an der Kurstafel, nach 6’290.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’319.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’366.06 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6’173.37 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 6’535.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’664.46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5.11 Prozent auf 51.11 EUR), Rheinmetall (+ 3.63 Prozent auf 876.10 EUR), Deutsche Bank (+ 2.68 Prozent auf 33.34 EUR), Siemens Energy (+ 2.40 Prozent auf 127.08 EUR) und UniCredit (+ 2.29 Prozent auf 83.80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-0.56 Prozent auf 24.81 EUR), Deutsche Börse (-0.51 Prozent auf 313.40 EUR), SAP SE (-0.35 Prozent auf 210.90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.02 Prozent auf 6.42 EUR) und Enel (+ 0.03 Prozent auf 9.88 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 704’995 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 494.723 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6.88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch