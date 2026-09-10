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Index im Fokus 10.09.2026 09:28:16

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Deutsche Bank
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Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.13 Prozent höher bei 6’319.71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.457 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.068 Prozent auf 6’315.87 Punkte an der Kurstafel, nach 6’311.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’313.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’320.95 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.02 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’535.62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’009.95 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 5’361.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), Deutsche Bank (+ 1.24 Prozent auf 35.48 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.22 Prozent auf 6.70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 502.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.88 Prozent auf 54.92 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), adidas (-2.19 Prozent auf 143.25 EUR), Rheinmetall (-0.73 Prozent auf 1’005.00 EUR), Eni (-0.42 Prozent auf 23.90 EUR) und Bayer (-0.18 Prozent auf 49.17 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 263’259 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 585.065 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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