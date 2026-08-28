Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
28.08.2026 09:28:12
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus
Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.
Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.70 Prozent nach oben auf 6’469.58 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.516 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.369 Prozent stärker bei 6’448.46 Punkten in den Handel, nach 6’424.73 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’448.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’471.29 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.243 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 28.07.2026, mit 6’289.51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’055.11 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 5’396.73 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 1.57 Prozent auf 60.88 EUR), Bayer (+ 1.36 Prozent auf 49.14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.27) Prozent auf 46.18 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.16 Prozent auf 6.83 EUR) und BASF (+ 1.03 Prozent auf 52.04 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’166.00 EUR), Siemens Energy (-0.57 Prozent auf 149.38 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 189.56 EUR), Eni (-0.15 Prozent auf 22.70 EUR) und Enel (-0.12 Prozent auf 9.34 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BMW-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 241’707 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
28.08.26
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’485.67
|0.95%
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.