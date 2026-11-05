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Marktbericht 05.11.2026 12:26:39

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.65 Prozent auf 6’306.24 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.302 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.341 Prozent fester bei 6’287.08 Punkten, nach 6’265.71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’280.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’318.59 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2.80 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’242.14 Punkte. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 6’476.98 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 5’669.13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.79 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3.09 Prozent auf 33.56 EUR), Siemens Energy (+ 2.81 Prozent auf 122.82 EUR), Bayer (+ 2.65 Prozent auf 55.68 EUR), SAP SE (+ 2.36 Prozent auf 219.35 EUR) und adidas (+ 2.35 Prozent auf 180.50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-16.16 Prozent auf 841.30 EUR), Deutsche Telekom (-2.43 Prozent auf 26.11 EUR), Infineon (-1.14 Prozent auf 49.67 EUR), BMW (-0.23 Prozent auf 60.84 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.29 Prozent auf 6.32 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’248’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 533.804 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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