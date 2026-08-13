ZUU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ZUU hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -49.570 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 807.2 Millionen JPY gegenüber 569.2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch