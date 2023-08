Zustimmung aus Unionsfrakton zu 2%-Ziel für Bundeswehr

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, hat das Vorhaben der Bundesregierung befürwortet, künftig pro Jahr strikt 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, wie es der Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz vorsieht. "Wenn die Bundesregierung jetzt ernsthaft plant, ihre Bündniszusagen verbindlicher einzuhalten, werden wir das unterstützen", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Die konkreten Haushaltszahlen für das kommende Jahr und die weiteren Planungen bleiben jedoch dahinter zurück."

Wadephul fügte hinzu: "Die Wahrheit liegt letztlich nicht in einem ambitionierten Gesetzestext, sondern in den Zahlen des Haushalts. Da muss die Ampel noch nachbessern. Das Bündnis, besonders unsere östlichen Nachbarn sowie die USA, warten dringend darauf." Tatsächlich schätzt die Nato die deutschen Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf 1,57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wie das RND weiter schreibt. Laut Berechnungen des ifo Instituts in München werde die Bundesregierung im laufenden Jahr 64 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Zum Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels wären weitere 17 Milliarden Euro nötig.

