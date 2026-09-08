Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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08.09.2026 17:58:14
Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter
Der SPI notierte am Dienstag im negativen Bereich.
Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 1.09 Prozent schwächer bei 19’848.24 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.482 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.254 Prozent auf 20’117.66 Punkte an der Kurstafel, nach 20’066.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’150.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’809.15 Zählern.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’509.58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18’852.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der SPI bei 17’059.12 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10.58 Prozent auf 0.18 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9.96 Prozent auf 17.00 CHF), Perrot Duval SA (+ 5.93 Prozent auf 125.00 CHF), Ascom (+ 5.09 Prozent auf 5.57 CHF) und Schlatter Industries (+ 4.57 Prozent auf 18.30 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Novartis (-10.89 Prozent auf 111.80 CHF), Burkhalter (-8.41 Prozent auf 122.00 CHF), Adval Tech (-7.76 Prozent auf 40.40 CHF), Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF) und DocMorris (-6.69 Prozent auf 10.04 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 8’398’071 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307.866 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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