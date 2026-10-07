Zurückhaltung in Zürich: SPI schwächelt

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.17 Prozent schwächer bei 19’530.04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.412 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.265 Prozent auf 19’510.67 Punkte an der Kurstafel, nach 19’562.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19’510.67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’613.89 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.424 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der SPI auf 20’066.71 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’202.92 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der SPI noch bei 17’263.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.06 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 3.38 Prozent auf 9.80 CHF), Curatis (+ 3.15 Prozent auf 18.00 CHF), Montana Aerospace (+ 3.09 Prozent auf 23.35 CHF), Mikron (+ 2.60 Prozent auf 15.80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 2.54 Prozent auf 262.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-7.14 Prozent auf 0.65 CHF), Comet (-4.21 Prozent auf 359.40 CHF), SHL Telemedicine (-3.85 Prozent auf 1.00 CHF), Idorsia (-3.36 Prozent auf 4.25 CHF) und ams-OSRAM (-3.36 Prozent auf 24.14 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 711’217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304.828 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch