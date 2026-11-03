Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.35 Prozent tiefer bei 20’795.34 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.652 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.373 Prozent schwächer bei 20’789.85 Punkten, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Bei 20’795.34 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’781.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’397.24 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 20’208.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16’982.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14.00 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’918.26 Punkte. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 4.78 Prozent auf 4.82 CHF), Arbonia (+ 3.90 Prozent auf 3.73 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 2.57 Prozent auf 71.90 CHF), Infomaniak (+ 1.87 Prozent auf 76.40 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1.79 Prozent auf 228.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Curatis (-10.11 Prozent auf 16.90 CHF), GAM (-8.62 Prozent auf 0.06 CHF), Edisun Power Europe (-5.21 Prozent auf 69.20 CHF), Feintool International (-5.09 Prozent auf 10.25 CHF) und Carlo Gavazzi (-4.87 Prozent auf 166.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 142’056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 358.019 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch