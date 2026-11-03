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Index-Performance im Blick 03.11.2026 09:28:13

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SPI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.35 Prozent tiefer bei 20’795.34 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.652 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.373 Prozent schwächer bei 20’789.85 Punkten, nach 20’867.74 Punkten am Vortag.

Bei 20’795.34 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’781.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19’397.24 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 20’208.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16’982.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14.00 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’918.26 Punkte. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 4.78 Prozent auf 4.82 CHF), Arbonia (+ 3.90 Prozent auf 3.73 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 2.57 Prozent auf 71.90 CHF), Infomaniak (+ 1.87 Prozent auf 76.40 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1.79 Prozent auf 228.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Curatis (-10.11 Prozent auf 16.90 CHF), GAM (-8.62 Prozent auf 0.06 CHF), Edisun Power Europe (-5.21 Prozent auf 69.20 CHF), Feintool International (-5.09 Prozent auf 10.25 CHF) und Carlo Gavazzi (-4.87 Prozent auf 166.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 142’056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 358.019 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72.50 1.63% ABB (Asea Brown Boveri)
Arbonia AG 3.54 -1.39% Arbonia AG
Barry Callebaut AG (N) 1’200.00 -0.74% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 73.00 4.14% Basilea Pharmaceutica AG
Bellevue AG 6.72 0.60% Bellevue AG
Carlo Gavazzi Holding AG 176.00 0.86% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 18.00 -4.26% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 73.20 0.27% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2.33 0.00% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10.90 0.93% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0.06 -6.15% GAM AG
Groupe Minoteries SA 228.00 1.79% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 5.00 8.70% Highlight Event and Entertainment AG
Infomaniak SA Act nom -B- 75.73 0.97% Infomaniak SA Act nom -B-
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 399.00 -1.87% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

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