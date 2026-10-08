Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’680 -0.9%  SPI 19’394 -0.8%  Dow 51’031 -0.3%  DAX 24’917 -0.8%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 6’156 -0.4%  Gold 4’126 0.4%  Bitcoin 68’836 -0.7%  Dollar 0.8325 -0.1%  Öl 105.4 5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
PepsiCo-Aktie trotzdem gesucht: Gewinnwarnung für laufendes Geschäftsjahr
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
Suche...

Roche Aktie 1203211 / CH0012032113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SIX-Handel im Fokus 08.10.2026 09:28:12

Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus

Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der SPI am Donnerstag.

Carlo Gavazzi
161.20 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verliert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.95 Prozent auf 19’369.50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.433 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.724 Prozent tiefer bei 19’413.96 Punkten, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19’413.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’369.50 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0.402 Prozent zurück. Der SPI wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 19’848.24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SPI 19’931.89 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17’419.74 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.18 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 4.39 Prozent auf 0.02 CHF), Emmi (+ 3.21 Prozent auf 867.00 CHF), TX Group (+ 1.66 Prozent auf 171.80 CHF), Lindt (+ 1.51 Prozent auf 80’900.00 CHF) und Lindt (+ 1.38 Prozent auf 7’710.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kudelski (-5.45 Prozent auf 1.22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.38 Prozent auf 17.22 CHF), SHL Telemedicine (-4.76 Prozent auf 1.00 CHF), GAM (-4.66 Prozent auf 0.07 CHF) und Carlo Gavazzi (-4.55 Prozent auf 157.50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 225’510 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306.374 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:34 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
15:25 Logo WHS Gold: Stop-Hunt an der 4.150er-Marke wie erwartet, erste Kaufsignale erst oberhalb von 4.230 USD
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’292.90 19.18 S8BPCU
Short 14’570.59 13.95 SX7BOU
Short 15’105.96 9.00 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’679.68 08.10.2026 16:42:40
Long 13’153.72 19.87 SXBT2U
Long 12’851.63 13.95 BSUI2U
Long 12’279.62 8.85 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.02 -2.63% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1’046.00 -0.19% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 162.50 -1.52% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 19.90 5.29% Curatis AG
Emmi AG 864.00 2.86% Emmi AG
EvoNext Holdings AG 2.16 -3.14% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0.07 -4.93% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 1.30 1.17% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 18.07 -0.71% Kuros (Kuros Biosciences)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 7’810.00 2.70% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 81’700.00 2.51% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 362.40 -1.74% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.03 -1.90% SHL Telemedicine
TX Group 172.40 2.01% TX Group

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 19’394.29 -0.82%