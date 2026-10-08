Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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08.10.2026 09:28:12
Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus
So bewegt sich der SPI am Donnerstag.
Am Donnerstag verliert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.95 Prozent auf 19’369.50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.433 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.724 Prozent tiefer bei 19’413.96 Punkten, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19’413.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’369.50 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0.402 Prozent zurück. Der SPI wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 19’848.24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SPI 19’931.89 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17’419.74 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.18 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 4.39 Prozent auf 0.02 CHF), Emmi (+ 3.21 Prozent auf 867.00 CHF), TX Group (+ 1.66 Prozent auf 171.80 CHF), Lindt (+ 1.51 Prozent auf 80’900.00 CHF) und Lindt (+ 1.38 Prozent auf 7’710.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kudelski (-5.45 Prozent auf 1.22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5.38 Prozent auf 17.22 CHF), SHL Telemedicine (-4.76 Prozent auf 1.00 CHF), GAM (-4.66 Prozent auf 0.07 CHF) und Carlo Gavazzi (-4.55 Prozent auf 157.50 CHF) unter Druck.
Die teuersten SPI-Unternehmen
Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 225’510 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306.374 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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