Am Dienstag gab der SPI via SIX zum Handelsschluss um 1.40 Prozent auf 21’047.65 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.677 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.294 Prozent tiefer bei 21’283.14 Punkten, nach 21’346.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21’030.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’292.19 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20’288.85 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 20’181.31 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 17’318.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15.38 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Curatis (+ 6.31 Prozent auf 16.00 CHF), Schlatter Industries (+ 5.21 Prozent auf 20.20 CHF), Molecular Partners (+ 4.91 Prozent auf 2.35 CHF), Peach Property Group (+ 3.79 Prozent auf 4.66 CHF) und LEM (+ 3.50 Prozent auf 533.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-16.15 Prozent auf 4.36 CHF), Addex Therapeutics (-6.76 Prozent auf 0.03 CHF), Tecan (N) (-6.35 Prozent auf 233.00 CHF), GAM (-5.50 Prozent auf 0.06 CHF) und Xlife Sciences (-5.44 Prozent auf 8.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5’351’142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354.756 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch