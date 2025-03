Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt mittags

Am Mittwoch verliert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.38 Prozent auf 17’172.71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.270 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.001 Prozent höher bei 17’239.10 Punkten, nach 17’238.85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17’239.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’120.99 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0.841 Prozent zurück. Der SPI wurde vor einem Monat, am 26.02.2025, mit 17’220.74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, lag der SPI-Kurs bei 15’324.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15’359.09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.66 Prozent aufwärts. Bei 17’386.61 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’453.24 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Evolva (+ 10.91 Prozent auf 1.22 CHF), Adval Tech (+ 5.56 Prozent auf 66.50 CHF), Molecular Partners (+ 4.22 Prozent auf 3.46 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 2.34 Prozent auf 262.00 CHF) und Orior (+ 2.17 Prozent auf 21.20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil SHL Telemedicine (-9.20 Prozent auf 1.83 CHF), GAM (-6.54 Prozent auf 0.10 CHF), Peach Property Group (-2.89 Prozent auf 6.71 CHF), Rieter (-2.79 Prozent auf 83.50 CHF) und Sandoz (-2.79 Prozent auf 37.33 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’198’141 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268.887 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

